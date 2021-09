Ook Erica Meiland krijgt eigen biografie

Zaandam krijgt ‘onderdom­pel­the­a­ter’

16 september Een voormalige wapen- en munitiefabriek in Zaandam is vanaf 13 november het decor van Hotel Wonderland, een ‘onderdompeltheater’ waarin het publiek een grote rol heeft in de voorstellingen. Drie vrienden ontwikkelen Hotel Wonderland, de kaartverkoop start vandaag.