Ook festivals Pussy Lounge en Coachella op de schop wegens corona

Ook het zesdaagse muziek- en kunstfestival Coachella, dat jaarlijks plaatsvindt in de Amerikaanse staat Californië is afgelast. Het feest is uitgesteld naar het najaar. Dat meldt de muzieksite NME op basis van diverse boekers van grote acts die in april te zien zouden zijn. Coachella zou op 10 april van start gaan.



Het festival trekt jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers. Tot de headlines op het festival behoorden dit jaar Rage Against The Machine, Frank Ocean en Travis Scott. De voorlopige alternatieve datum is 9 tot en met 16 oktober.



Het is niet het eerste grote evenement in de VS dat wordt afgelast vanwege het coronavirus. Ook South by Southwest, een groot gezaghebbend cultuurfestival in Texas, is verplaatst. In eerste instantie zou SXSW, zoals de afkorting luidt, half maart van start gaan. Ook hier gaan jaarlijks meer dan 200.000 mensen heen.