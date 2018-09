Ook Jan Versteegh naar John de Mols Talpa

UpdateJan Versteegh verruilt de publieke omroep voor Talpa. Het is de zoveelste transfer in medialand dit jaar. Eerder werd bekend dat onder anderen Gordon en Johnny de Mol de overstap maken naar de zendergroep van John de Mol (SBS 6, Veronica en Net 5).

Versteegh krijgt vanaf begin volgend jaar de kans om op SBS 6 grote studioshows te presenteren. Er wordt ook gewerkt aan een nieuw dagelijks programma dat hij gaat doen, meldt Talpa Network in een persbericht. Hoe dat programma er precies gaat uitzien, wordt later bekendgemaakt.

,,Of hij nou op straat loopt met een cameraploeg, in een studio een live programma presenteert of online actief is; Jan Versteegh is een multitalent'', aldus John de Mol. ,,Talpa Network wil altijd zo veel mogelijk mensen bereiken, met content die echt raakt, zowel voor televisie als online. Ik weet zeker dat Jan daar een belangrijke bijdrage aan gaat leveren.”

En Versteegh in het persbericht: ,,Na vijf mooie jaren bij BNNVARA voelde het als het perfecte moment voor een volgende stap in mijn carrière. Talpa Network is een plek waar ontzettend veel gebeurt en John gaf mij, naast zijn volle vertrouwen, geweldige programma’s om te mogen maken. Ik kan niet wachten om in januari aan dit grote avontuur te beginnen.''

Talpa Network en Jan Versteegh gaan ook met elkaar in gesprek over de rol die hij kan spelen in de crossmediale strategie van het bedrijf. Versteegh trekt niet alleen op televisie veel kijkers, online heeft hij ook veel fans, meldt Talpa.

Over Versteegh (32) gingen al langer verhalen dat hij flirtte met een commercieel avontuur. Zijn contract bij BNNVARA loopt in februari af. De presentator biechtte deze zomer op ook in gesprek te zijn met RTL. ,,Als ik daar een beter programmapakket kan krijgen en dan ook nog een stap kan maken qua salaris, waarom zou ik dan niet gaan?’’, vertelde hij aan RTL Boulevard.

,,Jan heeft bij BNNVARA heel veel vlieguren gemaakt in programma’s als Spuiten en Slikken, Proefkonijnen, Trippers en Jan de Belastingman'', zegt mediadirecteur Robert Kievit van BNNVARA in een reactie op het nieuws. ,,Hij heeft zich hier sterk ontwikkeld als presentator, programmamaker en personality. Hoewel we graag nog meer programma’s met hem gemaakt hadden, gunnen we hem dit nieuwe avontuur van harte.”

Versteegh is nog te zien in Snobs en Sloebers, Trippers en Rijk!, dat aanstaande donderdag van start gaat. Dat zijn de laatste titels die hij doet voor de omroep.