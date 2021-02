Ook management laat Marilyn Manson vallen na beschuldigingen van seksueel misbruik

Opnieuw droevig nieuws voor Jan Dulles: vader overleden

16:37 Zanger Jan Dulles heeft afscheid moeten nemen van zijn vader. Via Facebook deelt hij een songtekst over zijn oude heer, met daaronder de tekst ‘rust zacht’. Het is na het overlijden van dochtertje Donna het tweede verlies voor de 46-jarige Volendammer in korte tijd.