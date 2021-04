Ook nabestaanden ex-vrouw André Hazes niet akkoord met privébeelden in docu

Ellen Wolf overleed in 2005 aan de gevolgen van borstkanker. Joppe de Ree bleef als weduwnaar achter en laat vandaag via Facebook weten dat hij nooit is geïnformeerd over het gebruik van oud beeldmateriaal waarin Ellen te zien is.



Volgens De Ree is er tevergeefs contact gezocht met Avrotros. ,,Gezien het feit dat het geldelijk gewin van deze documentaire naar een partij gaat waar wij ons niet bepaald in kunnen vinden en wij vinden dat er geld wordt verdiend over de rug van onze dierbare Ellen hebben wij contact gezocht met Avrotros en de productiemaatschappij om de uitzending te stoppen of de deelname van Ellen te schrappen. Nul op het rekest dus. Nogmaals: wij distantiëren ons ten zeerste.’’