Ook Nederlandse fan van vergiftigde Belgische zanger kreeg rattengif

De 37-jarige Lugovski belandde begin 2018 in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij bleek de voorgaande maanden een grote hoeveelheid thallium, veel gebruikt als rattenbestrijdingsmiddel, binnen te hebben gekregen. Lugovski werd blind, doof en kaal en lag maandenlang in coma, maar kwam er weer bovenop.



Ondanks wilde geruchten over jaloerse fans, stalkers en boze medewerkers liep het politieonderzoek op niets uit. Het onderzoek wordt toch nog niet gesloten, omdat zich op de valreep een tweede slachtoffer heeft aangediend. Deze Nederlandse fan en kennis van Lugovski maakte hetzelfde door, al was zij er minder ernstig aan toe. In haar uitgevallen haren is nu ook veel thallium gevonden.



Lugovski werd geboren in Belarus, maar woont sinds 1999 in België. Zijn zangcarrière nam een vlucht na zijn deelname aan de Belgische televisietalentenjacht Idool, de lokale versie van Idols.