Ook prinses Beatrix wil zich laten inenten tegen coronavirus

Over het waar en wanneer worden echter geen mededelingen gedaan, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.



De Oranjes kiezen een middenweg tussen de standpunten van het Britse en Deense koningshuis. Buckingham Palace maakte namens koningin Elizabeth (94) bekend dat vaccineren een privézaak was, waarover niets bekend zou worden gemaakt. Het Deense hof maakte begin deze week juist officieel bekend dat koningin Margrethe (80) zich had laten inenten.



In de Golfstaten gingen de koningshuizen nog een stap verder. Zo werden emir Tamim van Qatar en kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië gefilmd terwijl ze een prik kregen.



Koning Willem-Alexander en koningin Máxima noemden het begin van het vaccineren in Nederland een ‘een keerpunt dat hoop geeft op een uitweg uit deze crisis’. Het koningspaar dankte iedereen die eraan meewerkt en zei dat het van belang is ‘samen vol te houden’.