Ook The Voice Kids en The Voice Senior voor onbepaalde tijd stopgezet

Ook The Voice Kids en The Voice Senior worden voor onbepaalde tijd stopgezet. ,,Alle merken rond The Voice zijn opgeschort tot er meer duidelijkheid is”, bevestigt een woordvoerder van RTL.

Zaterdag werd bekend dat The Voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen gaf toe dat hij in het verleden seksuele relaties met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma.

Linda de Mol heeft inmiddels haar relatie met Jeroen Rietbergen verbroken en legt de komende periode haar werkzaamheden neer. Dat liet ze eerder vandaag weten met een statement op haar eigen website. ‘Jeroen woont niet meer bij mij’, laat ze weten. Ook legt ze al haar werkzaamheden de komende tijd neer. ‘In de hoop dit een plek te kunnen geven en ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten.’

Frans Bauer, coach bij The Voice Senior, is erg geschrokken van de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. ,,Voor alle betrokken partijen is het echt een drama, de slachtoffers voorop”, laat de zanger weten aan het ANP.

Bauer, die deelnemers sinds het tweede seizoen in 2019 begeleidt, is sprakeloos door het nieuws. ,,Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Het is verschrikkelijk. We gaan donderdag in ieder geval kijken”, zegt Bauer doelend op de uitzending van het BNNVara-programma BOOS waarin aandacht wordt besteed aan de beschuldigingen tegen meerdere mensen die betrokken zijn bij het programma.

België

De situatie rondom The Voice of Holland heeft geen gevolgen voor de Vlaamse variant van het programma, The Voice van Vlaanderen. Het programma blijft gewoon op de buis, omdat dergelijke aantijgingen in België niet aan de orde zijn, aldus een woordvoerder van het programma.

,,We veroordelen het gedrag waarvan sprake is in The Voice of Holland ten sterkste. The Voice van Vlaanderen wordt door een Vlaamse producent gemaakt en heeft geen enkele link met de productie in Nederland”, aldus de woordvoerder. ,,VTM creëert voor de productie van al haar programma’s een veilige, respectvolle omgeving. Kandidaten worden achter de schermen steeds goed begeleid. Dergelijke aantijgingen zijn in Vlaanderen dan ook niet aan de orde.”

Vervangen

Het voorlopig opgeschorte The Voice of Holland wordt vrijdag en in de weken daarna vervangen door het nieuwe seizoen van I can see your voice. De spelshow zou eigenlijk pas 20 februari starten, laat een woordvoerder van RTL weten.

I can see your voice, gepresenteerd door Carlo Boszhard, begint om 20.00 uur. Doordat het programma niet zo lang is als The Voice of Holland, begint de uitzending van de talkshow Beau daarom een half uur eerder, om 21.30 uur.

