‘Ook Twan Huys wilde per direct stoppen met RTL Late Night’

De keuze om RTL Late Night al na vanavond van de buis te halen, werd gemaakt mét Twan Huys. Dat laat RTL weten aan deze website. ,,Gezien de kijkcijfers en vooral ook het menselijke aspect, denk aan Twan en de redactie, hebben we in goed overleg besloten per direct te stoppen’’, aldus een woordvoerster van de zender.

RTL doet geen uitspraken over contractuele afspraken met presentatoren, maar benadrukt wel dat Twan Huys nu kan gaan en staan waar hij wil. Hij kan bij wijze van spreken morgen al aan de slag voor een andere zender. ,,Twan en wij staan open om over de toekomst te praten, de deur naar RTL staat altijd voor hem open voor.’’

Is het stoppen van RTL Late Night met Twan Huys het eerste wapenfeit van de kersverse programmadirecteur Peter van der Vorst (hij begon op 1 maart)? ,,Dit traject loopt natuurlijk al langer, nog voordat Peter begon aan zijn nieuwe functie’’, zegt woordvoerster Kim Koppenol van RTL. ,,De beslissing om te stoppen is genomen door het programmateam en RTL CEO Sven Sauvé. Van der Vorst was op de hoogte dat deze beslissing werd genomen.’’

,,Hij houdt zich nu onder andere bezig met wat we dit najaar op die plek gaan programmeren’’, vervolgt Koppenol. Het tijdslot van 22.30 uur blijft voor ons heel belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat we daar een onderscheidend programma kunnen neerzetten. En daar zijn momenteel al ideeën over.’’

Wanneer precies de stekker uit Late Night werd getrokken, is onduidelijk. Net als de reden dat het programma nog vanavond, op de eerste dag van de week, stopt. Koppenol: ,,Als zo’n besluit wordt genomen, kan je twee kanten op. Of je kondigt de laatste aflevering langer van tevoren aan, of je stopt er direct mee. Gezien de kijkcijfers van Late Night en vooral ook het menselijke aspect, denk aan Twan en de redactie, hebben we in goed overleg met Twan besloten direct te stoppen.’’

RTL buigt zich de komende periode over de vraag waar het precies misging. ,,Er spelen heel veel externe en interne factoren een rol en ook de concurrentie op dit tijdstip is fors. Als we er wél een helder beeld van hadden, zouden we dat natuurlijk heel gericht hebben aangepakt.’’