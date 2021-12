Ook voorwaardelijke straf oud-football-ster OJ Simpson nu voorbij

De inmiddels 74-jarige Simpson was midden jaren '90 prominent in het nieuws tijdens een in de pers breed uitgemeten proces waarin hij werd beschuldigd van de moord op zijn ex-vrouw, Nicole Simpson, en haar vriend. Voor de moord had Brown meerdere malen melding gemaakt van huiselijk geweld. In 1992 verliet ze Simpson. In 1994 werd ze samen met Goldman neergestoken in Los Angeles. Simpson, die zwart is, werd uiteindelijk vrijgesproken in een zaak die de geschiedenis inging als zeer omstreden.