Ook zomercliff weet kijkcijfers GTST niet meer te redden: laagste score ooit

De grote vraag die de fans van de soapserie deze zomer bezig moet houden: overleeft Amir de laffe aanval met een honkbalknuppel van een boze automobilist? In de slotaflevering van het 29ste seizoen van de serie rond het fictieve dorpje Meerdijk rukt Amir uit met de traumahelikopter om te helpen bij een verkeersongeluk. Als hij besluit iemand te helpen die in levensgevaar is, slaan de stoppen door bij een man wiens dochter ook gewond is. Hij komt met een knuppel op Amir af en slaat hem neer en gaat ervandoor. In de slotscène zien we de arts gereanimeerd worden, terwijl zijn vrouw Sjors hevig geëmotioneerd toekijkt.



De ontknoping van het seizoen wist niet veel meer publiek dan anders naar de tv te lokken. GTST kampt al maanden met structureel lagere cijfers. Waar vroeger met regelmaat de miljoengrens werd doorbroken, kijken er nu gemiddeld zo'n 700.000 kijkers naar de soap. Dat voedt de speculatie over een mogelijke verbanning naar RTL 5 of Videoland, maar daar is voorlopig nog geen sprake van, stelde producent Rohan Gottschalk gisteren nog. RTL-zenderbaas Peter van der Vorst heeft eerder al aangegeven ontevreden te zijn over de kijkcijfers.