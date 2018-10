Oorlogsdrama Bankier van het Verzet stevent af op monsterzege

Bankier van het Verzet vertelt over de broers Walraven en Gijs van Hall die in de Tweede Wereldoorlog het verzet financierden. Het epos van regisseur Joram Lürsen heeft in de bioscopen bijna 400.000 bezoekers getrokken.



Bankier maakt kans op een beeldje in op één na alle categorieën voor fictiefilm. Het drama is in de race als beste film, regisseur, scenario, acteur (Jacob Derwig), bijrol (Pierre Bokma), vrouwelijke bijrol (Fockeline Ouwerkerk), camera, montage, muziek, sound design en production design. Ook maakt de film kans op het Kalf van het Publiek, een prijs waarvoor fans de afgelopen weken konden stemmen.



De uitreiking is vanavond in zijn geheel live te volgen via de website van het NFF. Een compilatie van de hoogtepunten is daarna op NPO1 te zien.