Op de twintigste plaat van Iggy Pop wordt weer serieus gebeukt, gebonkt en geramd

‘ My mind is on fire when I ought to retire ,’ brult Iggy Pop in openingsnummer Frenzy , terwijl onder anderen Red Hot Chili Peppers-drummer Chad Smith en voormalig Guns N’ Roses-bassist Duff McKagan zijn woorden van de nodige passende herrie voorzien.

75 jaar is hij nu, de man die al punk was toen de Sex Pistols de zandbak nog onveilig maakten. Optreden doet hij nog altijd met ontbloot bovenlijf (‘I am the guy with no shirt who rocks,’ zegt hij over zichzelf), wat zijn fans zicht biedt op een waar landschap van rimpelend vel. Hij loopt ook zo krom als wat, maar met zijn stem is nog steeds helemaal niets mis. We horen het op Every Loser, waarin hij zowel in het stevige werk als in de ballads goed wegkomt.