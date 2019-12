Op de valreep: Alles wijst op een muzikale comeback van Rihanna in 2019

Er zijn nog maar enkele dagen te gaan in 2019, maar toch zijn er aanwijzingen dat Rihanna in die korte tijdspanne toewerkt naar een comeback. Het lijkt erop dat de popzangeres haar fans zal verrassen met een nieuw album rond de jaarwisseling.

We moeten terug naar 2016, toen Rihanna (31) Anti uitbracht, het album met hits als Work en Needed Me. Nadien concentreerde Riri zich op de zakenwereld, want haar make-upmerk Fenty Beauty groeide uit tot één van de grootste spelers in de cosmetica ter wereld. Dan was er nog Savage X Fenty, het lingerielabel waarmee ze concurrent Victoria’s Secret van tafel wil vegen. Tot slot begon ze ook haar eigen luxe kledingmerk Fenty – een samenwerking met LVMH, het bedrijf achter onder andere Louis Vuitton.

Als zakenvrouw gaat het Rihanna dus zeker voor de wind, maar op muzikaal vlak was het opvallend stil. En dat zint haar fans niet, want die zijn ondertussen erg ongeduldig geworden en vragen zich af wanneer R9 – de werktitel van het negende album – op komst is. Iets waar de zangeres zelfs gebruik van maakt om ze te plagen. Zo postte ze onlangs nog een grappige video van een puppy die beweegt op muziek, waarbij ze schrijft: ,,Ik die naar R9 luistert en weigert om het uit te brengen.’’

