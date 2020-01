Op1 troeft Jinek opnieuw af

Wereldklus voor Hans Zimmer: meestercom­po­nist neemt muziek nieuwe Bond-film over

13 januari De muziek van de nieuwe James Bondfilm No Time To Die wordt gecomponeerd door de Duitse filmcomponist Hans Zimmer en niet meer door zijn collega Dan Romer. Dat meldt het toonaangevende muziektijdschrift Billboard maandag. De reden is niet bekend.