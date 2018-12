Opbrengst 3FM Serious Request lijkt mager. Of valt het toch nog mee?

Dit jaar koos 3FM bewust voor een andere opzet van het inmiddels traditionele Serious Request waarbij dj's zich de afgelopen jaren vrijwillig een aantal dagen lieten opsluiten in een glazen huis. De populariteit van die opzet liep terug, zo redeneerde de publieke zender. 3FM wilde niet lang op één plek geld inzamelen, maar besloot drie dj-duo's door het land te laten wandelen langs acties voor goede doelen.

Vanmorgen haalden 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn en Eva Koreman als eerste Serious Request-duo hun einddoel: hoofdkwartier TivoliVredenburg in Utrecht. De twee andere duo’s, Jorien Renkema en Rob Janssen en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen, leggen vanmiddag hun laatste etappes af. Mark en Rámon arriveren vanavond, vlak voor de eindshow van Serious Request begint, als laatste. Dan zal het eindbedrag bekend worden gemaakt dat wordt verdeel over niet één maar drie goede doelen: reanimatiecursussen in Nederland en bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij conflicten in het buitenland.