Ophef bij zuiderburen: Belgische inzending weigerde deelname Love Shine a Light

Alle artiesten die dit jaar normaal naar Rotterdam zouden reizen, brachten aan het einde van de uitzending een cover van Love Shine a Light, waarmee Katrina & the Waves in 1997 het liedjesfestijn wonnen. De grote afwezige: Hooverphonic. Als enige van de 41 deelnemende landen deed België niet mee. In de Vlaamse tv-show Gert Late Night onthulde Alex Callier zijn beslissing donderdagavond al. ,,Het is een kutnummer”, zei hij kort. ,,Ik doe dit 25 jaar en heb nog nooit iets gedaan tegen mijn goesting. Ik heb mij ingeschreven, omdat ik dan zelf de productie en act mocht bepalen.”

Hoewel Callier het dus al bekendmaakte, was de verrassing zaterdagavond nog steeds groot. ,,Ben al jaren enorm fan van Hooverphonic, maar dat de band namens België weigerde mee te doen omdat de song hen niet aanstond, vind ik op zo’n avond misplaatst divagedrag”, klonk het onder meer op Twitter. Verder: ,,Hoe groot kan je ego zijn?” En: ,,Een schaamte voor België. Fervente songfestivalfans vinden zelfs dat ‘dit gedrag en deze arrogantie niet moeten tolereren’ en opperen Hooverphonic te vervangen als Belgische inzending in 2021.

Lees verder onder de videoclip van Release Me van Hooverphonic.

Goed doel

,,Ik snap de commotie eigenlijk niet”, verklaarde Alex Callier aan de VRT-nieuwsdienst. ,,Ik had dit enkel overwogen, als alle opbrengsten van de hymne naar het goede doel gegaan waren. Dan had ik mijn principes aan de kant willen zetten. Ik heb op voorhand nooit mijn oké gegeven om aan zo’n soort tv-uitzending mee te doen. Ik heb mijn oké gegeven om mee te doen aan het Eurovisiesongfestival. En dat doe ik ook voor 200 procent en daar ga ik voor ons land echt strijden voor een zo goed mogelijke plaats.”



Volgens Callier was de nummerkeuze te ‘klef’. ,,Mensen die echt met miserie geconfronteerd worden, weten dat Love Shine a Light iets te snel door de bocht is. En dat de wereld niet zo simpel in elkaar zit”, verdedigt hij zijn keuze. ,,Het zijn moeilijke tijden, ik wil alles doen om mensen te helpen. Maar hiermee? Ik denk dat ik mensen help door mooie muziek te maken, door andere dingen te doen.”



Callier kwam al eerder onder vuur te liggen door zijn uitspraken over het Songfestival. ,,In het circus van de slechte smaak is ook af en toe plaats voor een parel’’, stelde hij eerder nadat er kritiek kwam op zijn inzending. De uitspraken noopten de Vlaamse omroep VRT, die over de inzending gaat, tot een verklaring. ,,Het citaat van Alex is verkeerd begrepen. Hijzelf noemt het songfestival geen slechte smaak.”

Quote Alex Callier is God en doet wat hij wil Tom Helsen, Muzikant

God

Bekende Vlamingen nemen het op voor Callier en prijzen zijn eigenzinnigheid. Peter Van de Veire, die de alternatieve show in het land aan elkaar mocht praten, reageerde ,,You love him or you hate him. Hij is heel professioneel en weet zeer goed wat hij wil. Als hij vindt dat hij iets niet kan doen, dan doet hij het niet.”



Muzikant Tom Helsen reageert feller. ,,Alex Callier is God en doet wat hij wil”, zegt hij tegen HLN. ,,Hij is al 20 jaar een goede vriend van mij. Wat de mensen vinden, interesseert hem niet. Hij is een megatalent dat gigantisch veel fantastische nummers heeft geschreven en honderdduizenden mensen gelukkig heeft gemaakt met zijn muziek. Als je hierover struikelt: you should consider getting a life.”