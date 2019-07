Ophef of niet: Mart Smeets heeft gewoon gelijk over de Tour

Mart Smeets pleitte er gisteravond aan tafel bij Eva Jinek voor dat de Ronde van Frankrijk op de schop moet. Ondanks de Nederlandse successen lopen de kijkcijfers terug en is de gemiddelde kijker een man op leeftijd. En de mensen die er wél naar kijken hebben volgens Smeets gewoon niets anders te doen in hun vakantie. ,,De Tour de France bestáát omdat die in juli wordt gehouden. In juli heeft West-Europa vakantie. Daarom is de Tour de France zo’n ontzettend populaire ronde. De ronde van Italië is zwaarder en beter georganiseerd. De ronde van Spanje is vriendelijker en sowieso beter georganiseerd. Daar doen we helemaal niks aan’’, uitte Smeets zijn ergernis.

Dumoulin

Het publiek dat naar de Tour de France kijkt neemt de afgelopen vijf jaar flink af, zo blijkt uit cijfers van de stichting. Zo trok de Tour van 2015 nog gemiddeld één miljoen kijkers, maar kijken er dit jaar - cijfers zijn tot en met de elfde etappe - gemiddeld ‘maar’ 639.000 wielerliefhebbers. Daarmee is deze ronde de minst bekeken editie van de afgelopen jaren. 2018 was overigens een lichtpuntje, mede door het succes van Tom Dumoulin keken er toen 849.000 kijkers. Maar dat is nog steeds minder dan in 2015.



Dan de stelling dat de kijker naar het Franse wielerspektakel een man en, specifieker, eentje op leeftijd is. Ook hier moeten we Smeets gelijk geven. De gemiddelde leeftijd van de kijker naar de Tour is 60 jaar en 61% daarvan is man. De Tour-kijker blijkt zelfs nog ouder dan de gemiddelde tv-kijker in de periode dat de Tour wordt uitgezonden. Die is dit jaar 55 jaar oud en 54% daarvan is man. Al moet hier wel bij worden aangetekend dat de NPO-kijker gemiddeld sowieso al ouder is dan de gemiddelde tv-kijker.



Smeets mocht dan wellicht zijn eigen nest bevuilen, vele mensen op sociale media dachten er in ieder geval zo over, de Tour de France kampt wel degelijk met teruglopende kijkcijfers. Sterker nog: sinds 2015 is ongeveer 40% van de kijkers afgehaakt.