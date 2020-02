Ophef om NPO-interview met pedofiel die wil dat peuters zelf kunnen beslissen over seks

Programmamaker Danny Ghosen en de NTR deelden in aanloop naar de nieuwste aflevering van Danny op Straat al enkele fragmenten van de reportage over pedoactivisme. Daarin komt Nelson aan het woord; een pedofiel die zich aangetrokken voelt tot jongens van 4 tot 14 jaar. Hij heeft een politieke partij opgericht met als doel om seks met kinderen legaal te maken.



In een bijzonder schokkende passage legt pedoactivist Nelson uit dat hij vindt dat een peuter best kan beslissen of het seks wil of niet. ,,Een kind van 2 of 3 jaar is toch ook ontwikkeld genoeg om te beslissen of het een ijsje wil of naar de speeltuin wil gaan’’, stelt hij ,,Ik denk dat die dingen heel goed te vergelijken zijn.’’



De man lijkt niet te snappen waarom pedofielen als gevaarlijke mensen beschouwd worden. Ook niet als Ghosen wijst op de trauma’s die ze kunnen veroorzaken bij kinderen. ,,In het geval van misbruik snap ik het’’, klinkt het. ,,Maar dat heeft niets met mij te maken.’’ Nelson maakt zich weinig zorgen over pedofielen, maar des te meer over het gedrag van ouders. ,,Ik maak me vooral zorgen om de ouders die alleen nog maar kunnen reageren met agressie’’, klinkt het.