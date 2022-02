Opluchting over besluit EBU: Rusland niet welkom op Eurovisie Songfestival in Italië

De EBU hield zich vandaag lang stil, maar de druk om in te grijpen nam met het uur toe. De nationale omroep van Oekraïne riep deze week als eerste de EBU op om Rusland uit te sluiten van het muziekfestijn dat dit jaar plaatsvindt in Turijn. Een reeks landen sloot zich daarbij aan, waaronder Nederland. Omroepdirecteur Eric van Stade van AvroTros, verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending, trad vanmiddag naar buiten. ,,Persoonlijk en ook als directeur van AvroTros wil ik niet langer zwijgen. Dit is de tijd dat Europa zich moet verenigen en moet laten zien waar we voor staan. Ruslands militaire acties gaan allang niet meer over politiek; dit gaat om een grove schending van universele waarden als soevereiniteit en mensenrechten.” S10, de Nederlandse deelneemster in Turijn, sloot zich hierbij aan.