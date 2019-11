Opnames derde Fantastic Beasts hebben Zuid-Amerikaans tintje

Eigenlijk zou het filmen van het nieuwe deel van de Harry Potter-spin-off begin dit jaar beginnen, maar dat werd uitgesteld vanwege de teleurstellende opbrengst van het tweede deel. Fantastic Beasts and Where to Find Them was in 2016 met een wereldwijde opbrengst van meer dan 800 miljoen dollar een grote hit terwijl The Crimes of Grindelwald vorig jaar bleef steken op 650 miljoen dollar. De studio zou om die reden extra de tijd willen nemen voor de nieuwe film.