Opnames derde seizoen Netflix-hit You begonnen

update Kijkers strooien met duizenden euro's voor doeken Eva Jinek, terwijl presenta­tri­ce ze zelf wil

1 november Eva Jinek moet flink in de buidel tasten. Gisteravond was de 42-jarige presentatrice de hoofdgast in het Omroep Max-programma Sterren op het Doek. Ze was zo onder de indruk van de werken, dat ze besloot om op de veiling op de andere doeken te gaan bieden. De bedragen staan echter de ochtend na uitzending al op recordhoogte.