Opnames Jurassic Park Dominion worden hervat

Het draaien van de film moest half maart plotseling worden stilgelegd toen het land in lockdown ging vanwege de pandemie. Dit gold ook voor tientallen andere grote Hollywood-producties wereldwijd; de schade voor de internationale filmsector loopt in de vele miljarden dollars.

Andere films die in de loop van juli doorgaan met draaien in het Verenigd Koninkrijk zijn The Batman, The Little Mermaid en het derde deel van Fantastic Beasts.