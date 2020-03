Opnames nieuwe reeks Wie is de Mol? al achter de rug

Afgelopen zaterdag werd bekend dat zanger Rob Dekay de saboteur van het 20ste seizoen van Wie is de Mol? was. Hoewel fans van het programma normaal gesproken langere tijd moeten wachten op een nieuw seizoen, maakte de Avrotros een dag later bekend dat er na de zomer een nieuwe reeks, ter ere van de twintigste editie van het programma, zal verschijnen.



Vandaag laat een woordvoerder weten dat Molloten zich in ieder geval geen zorgen hoeven te maken over het nieuwe seizoen. De opnames zijn namelijk al achter de rug en de afleveringen worden dus gewoon uitgezonden. Welke kandidaten het programma heeft weten te strikken, is echter nog niet bekend.



Over de opnames van het 21ste seizoen, dat normaal gesproken in mei of juni zal worden gemaakt, is nog niet veel duidelijk. De Avrotros laat weten dat het afhankelijk is van het verloop van het coronavirus.