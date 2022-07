Opnames van nieuwe Woody Allen-film starten in september

De kans is aanwezig dat het ook de laatste film van de regisseur is. Allen zei onlangs in een interview met acteur Alec Baldwin dat ‘de lol’ er voor hem een beetje af is. ,,Toen ik vroeger films maakte, gingen die naar filmhuizen door het hele land. Nu maak je een film die een paar weken te zien is in een filmhuis, misschien zes of vier, voordat die naar een streamingdienst of betaalkanaal gaat. Het is niet hetzelfde. Ik vind het veel minder leuk”, legde hij toen uit.



Hoewel Allen het niet als reden gaf, heeft het verminderde plezier voor zijn vak mogelijk te maken met het feit dat hij sinds aantijgingen van seksueel misbruik minder steun krijgt in Hollywood. Zijn dochter Dylan zegt door hem te zijn misbruikt toen ze nog een kind was. De regisseur ontkent dat.