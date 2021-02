Opnieuw droevig nieuws voor Jan Dulles: vader overleden

De vader van Dulles woonde al enige jaren in een verzorgingstehuis. Hij leed al zes jaar aan alzheimer. De ziekte nam geleidelijk de overhand, maar in de eerste periode heeft zijn familie nog voor hem kunnen zorgen. ,,Mijn vader wist niet meer waar hij was”, vertelde de 3Js-zanger daar eerder over bij RTL Late Night . ,,Dan liep hij te dolen door de kamers en ging zelfs de straat op. Dan hield hij een auto aan, die hem moest terugbrengen naar Volendam. Maar daar was hij al.” Dulles schreef speciaal voor zijn vader het nummer De betere jaren. Dat is ook de songtekst die de artiest nu deelt op Facebook.

Het is voor Dulles het tweede verlies in korte tijd. Op 19 december kwam zijn drie maanden dochtertje Donna plots te overlijden. ,,Tussen alle verdrietige momenten door probeer je de boel toch weer een beetje op te pakken”, vertelde hij begin januari. ,,We zien wel veel vrienden en familie en dan hebben we toch wel weer leuke momenten. Maar wat er gebeurd is, gaan we nooit meer vergeten.”