Opnieuw gedoe rondom podcast Lange Frans, rapper haalt gesprek offline

Lange Frans nodigde de vrouw uit om te komen praten over jeugdzorg, klokkenluiders en voormalig topambtenaar Joris Demmink. ,,Het is één groot vies zooitje”, promootte Lange Frans het gesprek op zijn kanalen. De podcast is niet langer meer te beluisteren, maakt de rapper vandaag bekend in een persbericht. ,,Ik had veel meer moeten uitzoeken en checken voordat ik het gesprek voerde. Uit respect voor de gedupeerde (...) heb ik besloten de podcast - video en audio - op alle kanalen te verwijderen. Mijn oprechte excuses.”



Het is niet voor het eerst dat een podcast van Lange Frans voor reuring zorgt. In augustus vorig jaar fantaseerde hij met complotdenker Janet Ossebaard over een aanslag op onder anderen Mark Rutte, Geert Wilders en het Koningshuis. Ze stelden daarbij hulp nodig te hebben van ‘buitenaf’.



Die uitspraken noemde Lange Frans later ‘ongelukkig’. Wel vond de rapper de reactie in de media ‘zwaar overtrokken’. ,,Dat het geknipt had moeten worden en dat het niet bij heeft gedragen aan de rest van het gesprek dat wil ik wel toegeven. Daar had gewoon een schaar op gemoeten. Maar ik ben hier niet om mijn excuses te maken.”