Opnieuw gedwongen opname voor actrice Heather Locklear

De therapeut besloot daartoe nadat hij had geconstateerd dat de 57-jarige actrice opnieuw een inzinking had. In juni werd Heather ook al gedwongen opgenomen omdat ze dreigde zichzelf iets aan te doen. Niet veel later belandde ze in het ziekenhuis na een overdosis. De Melrose Place-actrice bracht de zomer door in een afkickkliniek.