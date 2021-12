Opnieuw miskraam voor Anouk Hoogendijk: ‘Het liefst sluit ik mezelf nu wekenlang op’

Voor de tweede keer dit jaar is de zwangerschap van Anouk Hoogendijk geëindigd in een drama. Na een eerdere miskraam heeft de oud-voetbalster opnieuw een fikse tegenslag gekregen. ,,14 weken zaten wij op een roze wolk, wat waren wij gelukkig!”

De 36-jarige Hoogendijk maakte vandaag in een emotionele post op Instagram bekend dat de zwangerschap is geëindigd in een grote nachtmerrie. ,,Begin juni zou Sonny een broertje krijgen. In plaats daarvan ging het niet goed en ben ik hier (ziekenhuis, red.) bevallen. Drie dagen ziekenhuis met veel teveel bloedverlies en uiteindelijk daardoor ook nog een spoedoperatie.”

Het is de tweede keer dit jaar dat de zwangerschap van de oud-voetbalster eindigt in een drama. Eerder ging het ook al mis, maakt ze in dezelfde post bekend. Hoogendijk stelt dat het niet alleen fysiek een klap is, maar ook mentaal. ,,Na acht weken zwangerschap kregen we te horen dat het een miskraam was en heeft het zes weken geduurd om alles goed m’n lichaam uit te krijgen.”

Quote Het liefst sluit ik mezelf nu wekenlang op en verstop ik me lekker onder mijn dekens Anouk Hoogendijk

Droom

Hoogendijk beviel vorig jaar van zoontje Sonny. ,,Ik heb altijd een droom gehad om moeder te worden en ik ben supergelukkig dat die droom is uitgekomen. Een andere droom is altijd geweest om twee kindjes kort na elkaar te mogen krijgen. Die droom moeten wij op dit moment laten varen.”

De blondine uit Mijdrecht heeft lang getwijfeld of ze haar verhaal wilde delen. ,,Het liefst sluit ik mezelf nu wekenlang op en verstop ik me lekker onder mijn dekens. Maar ik weet dat er helaas velen zijn, die met dit soort tegenslagen te maken krijgen. Ik denk dat het goed is dat we dat bespreekbaar maken en elkaar daarin steunen. Daarnaast wil ik ook niet doen alsof het goed met me gaat, terwijl dat nu even niet zo is. Dat kost energie en die heb ik nu niet.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.