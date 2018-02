Oprichter Benetton komt terug om kledingbedrijf te redden

Hayley Atwell zweeg over seksueel misbruik Woody Allen uit angst

31 januari Hayley Atwell durfde zich niet eerder uit te spreken over Woody Allen uit angst voor haar carrière. De actrice, die in 2007 debuteerde in Allen's film Cassandra's Dream, zei tegen The Guardian dat ze lang vreesde op een zwarte lijst te belanden als ze zich uitsprak over de beschuldigingen van seksueel misbruik tegen de regisseur door zijn adoptiedochter Dylan Farrow.