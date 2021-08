Oproep Van Engelshoven om theaterkaartjes te kopen wekt verbazing

,,Zo fijn dat er weer een Uitmarkt is waar we kunnen genieten van al het mooie dat we hebben gemist”, zei Van Engelshoven. ,,Er is niets zo mooi als samen in een theater genieten van live optredens en live muziek.”

Haar aanwezigheid op het openingsfeestje van het culturele seizoen viel niet bij iedereen in goede aarde. Vanuit de cultuursector klonk het afgelopen jaar regelmatig kritiek op het kabinet omdat kunst en cultuur niet hoog op het prioriteitenlijstje leek te staan als het ging om versoepelingen. ,,Van Engelshoven kijkt een beetje bang. En dat snap ik wel. Wat een blamage”, aldus musicalster Bastiaan Ragas op Twitter.

Ook Francis van Broekhuizen, hoofdrolspeelster in The Sound of Music, wist niet wat ze zag. ,,Ik heb onze minister Van Engelshoven heel lang niet gezien of gehoord en ons kabinet heeft cultuur ongeveer om zeep geholpen en nu durft ze een prijs uit te reiken???? On-ge-loof-lijk!!!”, schrijft ze.

Van Engelshoven bedankte namens de demissionaire regering alle producenten en theatermakers voor hun daadkracht en flexibiliteit in het afgelopen coronajaar. ,,Ik hoop zo dat Nederland nu denkt: ik wil alles wat ik hier vanavond zag in het theater zien. Koop daarom die kaartjes! Daarmee steunt u niet alleen de makers en blijft u dit mogelijk maken. Maar u geeft uzelf ook een fantastisch cadeau: een avond vol inspiratie, schoonheid en genot die alleen in het theater te vinden is.”

