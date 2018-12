Opschudding: mag een tv-maker stervende pinguïns redden?

'Within Temptation betrokken bij witwaszaak'

11:08 Within Temptation is mogelijk betrokken bij het witwassen van crimineel geld uit Rusland. De Nederlandse metalband heeft meerdere keren opgetreden in dat land. Een van de betalingen daarvoor werd overgemaakt vanaf een rekening in Estland die op naam stond van een onbekend bedrijf uit het Caraïbische belastingparadijs Belize. ‘Voor bouwmaterialen’, stond er bij de omschrijving.