Optreden Afrojack geannuleerd na schietpartij op Amerikaans festival

‘Mijn gedachten zijn bij de families van de overledenen, gewonden en de hele gemeenschap. Nooit in mijn leven had ik gedacht dat dit zou gebeuren’, schrijft Afrojack aan zijn 2,5 miljoen volgers op Twitter. ‘Wees veilig allemaal.’

Beyond Wonderland, een festival voor elektronische muziek bij het Gorge Amphitheater op tweeënhalf uur rijden van Seattle, werd zaterdagavond opgeschrikt door een schietpartij. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten er nog drie mensen gewond. Volgens Kyle Foreman van de plaatselijke politie schoot de schutter rond half negen ‘s avonds ‘willekeurig’ op de menigte op het kampeerterrein van het festival, en bleef al schietend lopen voordat hij overmeesterd kon worden. ,,We weten niet wat de motieven of bedoelingen van de schutter waren en we zullen moeten afwachten of we die informatie kunnen achterhalen”, zei hij op een persconferentie volgens NBC News.