Opvolger DWDD: Nieuwe carrousel om de talkshowtafel

Is er dan echt geen droomkandidaat voor het prestigieuze tijdslot van 19.00 uur op NPO 1, jarenlang de plek van De Wereld Draait Door? Tijdens een rondgang in Hilversum valt bij die vraag steevast de naam van NOS-coryfee Herman van der Zandt. Maar die lacht het op zijn beurt nuchter weg. ,,En nee, ik heb ook geen proefaflevering gemaakt. Ik wil gewoon die Tour de France weer doen. Dáár wacht ik op…’’



Sinds het stoppen van DWDD, eind maart dit jaar, wordt naarstig gezocht naar een vervangende talkshow die eind augustus/begin september op de buis moet. Na het draaien van talrijke pilots was Khalid Kasem (namens BNNVara) topkandidaat, maar toen bekend werd dat politie en justitie de advocaat verdenken van lekken over een lopend strafonderzoek aan crimineel Ridouan Taghi, moest de NPO terug naar de tekentafel. Ziet de overkoepelende organisatie van het publieke bestel zich gedwongen voor wisselende omroepen en presentatoren te kiezen à la het dagelijkse discussieprogramma Op1?



Volgens insiders kwam de verrassendste proefaflevering van de Evangelische Omroep (EO): een talkshow met Kefah Allush die afgelopen najaar nog de Sonja Barend Award won voor zijn gesprek in De Kist met oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. Ook inhoudelijk viel de pilot op. De EO kiest heel duidelijk voor een talkshow met meer ruimte voor ‘de gewone man’ in plaats van ‘de welbekende experts’ die meestal in dergelijke programma’s aanschuiven. Of Allush, die vanavond begint met een nieuw programma, oren heeft naar een talkshow om 19.00 uur is maar de vraag. Hij is ook gekozen voor de zomerpresentatie van Op1.