Oranje boven! Vlaamse zanger scoort voor vierde keer nummer 1-hit met Nederlander

De Vlaamse zanger Metejoor houdt van Nederland. In twee jaar tijd werkte hij samen met vier verschillende Nederlandse artiesten en keer op keer weet hij daar in zijn thuisland een nummer 1-hit mee te scoren. Dit keer is het zangeres Hannah Mae die voor de oranje-inbreng zorgt in het nummer Wat wil je van mij .

De liefde van Metejoor voor Nederlandse artiesten begint overigens al eerder. In 2018 scoorde hij samen met Sarita Lorena, die we kennen uit het afgelopen seizoen van Beste Zangers, een bescheiden hitje. Maar sinds begin 2021 is Joris van Rossem, zoals de Vlaming echt heet, helemaal op de Nederlandse tour. Hij scoort in eigen land een dikke nummer 1-hit met 1 op een miljoen. Die samenwerking met zangeres Babet weet in Nederland ook een 29ste plek in de Top 40 te halen.



Verder hitsucces in Nederland blijft uit voor Metejoor, maar dat weerhoudt hem niet om ook met Emma Heesters en Snelle de studio in te duiken. Met Heesters maakt hij het vrolijke liefdesduet Rendez-Vous en met Snelle de mannensong Kijk ons nou. Allebei goed voor een eerste positie in de Vlaamse Top 30 van Ultratop.

Achter haar rug om

Afgelopen maand kwam bij het lijstje Nederlandse artiesten Hannah Mae. Die samenwerking kwam op een opvallende manier tot stand. De zangeres uit Emmen scoorde in 2019 al een hit scoorde met Back to you dat werd gebruikt voor een kerstcommercial van een supermarkt. Maar ondertussen was ze nog zoekende en deed nog een opleiding tot lerares.



Net als ze twijfelt over de Pabo, wordt ze gebeld door een producers-duo. Ze willen met haar samen schrijven, niet langer in het Engels, maar in het Nederlands. Ze aarzelt, maar gaat overstag. Er wordt een nummer opgenomen en achter haar rug om wordt Metejoor benaderd om de tweede stem te zingen. ,,Dat moment was echt onvergetelijk. Ik wist van niets en kon haast niet geloven hoe mooi onze stemmen bij elkaar kleuren", zegt de 24-jarige artiest daarover.



Samen besluiten ze het liedje uit te brengen en dat legt het duo geen windeieren. Het nummer is al ruim een half miljoen keer gestreamd op Spotify en heeft in Vlaanderen de nummer 1-positie bereikt in de Vlaamse Top 30. Nederland moet de single nog ontdekken. Voorlopig is Wat wil je van mij alleen op 100% NL te horen op de Nederlandse radio.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: