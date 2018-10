Oranje verder zonder Bert Maalderink

Ze versloegen tot nu toe allebei, de wedstrijden van Oranje én de schaatssport. ,,Dat leverde onduidelijkheden op”, aldus een woordvoerder van de NOS die overigens nog een slag om de arm houdt. ,,We hebben voorlopig een andere aanpak. Bert blijft overigens ook voetbal doen. Zo was hij gisteren bij de Belgen. Hoe Bert reageerde? Hij vindt het prima.”

De verslaggever, sinds 1993 in dienst van Studio Sport, ontpopte zich met zijn stekelige vragen en vasthoudendheid als de luis in de pels van Oranje. Meerdere bondscoaches werden gek van hem. Zo kon Marco van Basten zijn ergernis aan Maalderink tijdens een persconferentie niet verhullen en stelde daarna –met de microfoon nog open- tegen perschef Kees Jansma dat hij ‘het had gehad met dat bijdehand doen’. Met Louis van Gaal en Dick Advocaat lag Maalderink meermaals overhoop. ,,Een stomme vraag”, sneerde Advocaat vorig jaar naar de verslaggever die vroeg ‘wat als Zweden met 8-0 wint van Luxemburg?’ Een dag later was het zo ver, won Zweden met 8-0 en ging Advocaat door het stof: ,,Bert heeft er een betere kijk op dan ik.”



Verborgen agenda's

Over de gesprekjes met de bondscoaches zei Maalderink eerder. ,,Mensen vragen mij wel eens of ik ook nog contact heb met de bondscoach buiten de camera’s om. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Ik heb denk ik hooguit drie of vier keer informeel met die man gesproken, Ik heb dat ook liever niet. Ik merk te vaak dat als mensen elkaar goed kennen, dat er een soort toneelstukje wordt opgevoerd als de microfoon aanstaat of de camera loopt. Dat zit niet zo in mij, ik houd liever afstand, dan kan ik vragen wat ik wil, zonder vooringenomenheid, vooroordelen of andere verborgen agenda's.”

Maalderink is op social media vaak het mikpunt van spot. Hij zit er niet mee. ,,Het zijn vaak anonieme critici die alleen maar veel hits willen hebben op Twitter. Als ik mensen tegenkom die mijn manier van reportage maken niet goed vinden, dan ontstaat daar een normaal gesprek over. En dan vinden ze mij een aardige kerel, wat natuurlijk niet meer dan waar is.”

,,Het is niet mijn bedoeling om iedereen van zijn sokkel te halen, maar je mag die mensen best eens kritisch bevragen. Dat vinden ze vaak ook heel leuk. Je wordt er toch schijtziek van als je de hele dag kritiekloos wordt bevraagd. En het is ook goed voor hem. Ze komen ook vaak beter uit hun woorden. En, dat is dan mijn leed: ze komen er dan ook beter uit dan ik.”