Oranjes gaan voor chic op kerstkaart, hond Mambo in armen Máxima

Het gezelschap is feestelijk gekleed en poseert in de balzaal in paleis Huis ten Bosch. De foto zou zijn gemaakt voorafgaand aan het uitgestelde verjaardagsfeest van prinses Amalia, afgelopen zomer. Willem-Alexander draagt een pak, Máxima en de drie prinsessen dragen allen een jurk. Net als vorig jaar draagt Máxima de hond Mambo.

Het koninklijke gezin wenst iedereen ‘een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2023'. De boodschap staat er ook in het Engels, Spaans, Fries en Papiaments. In een bericht op sociale media bedanken Willem-Alexander en Máxima ook voor ‘de hartverwarmende wensen die wij van u mochten ontvangen.’



De Oranjes gaan niet mee in de trend die te zien was bij het Spaanse en Britse koningshuis. Zij maakten indruk door opvallend casual op de foto te gaan. De Oranjes gaan voor chic, alleen hond Mambo hoefde geen galajurk of pak aan.