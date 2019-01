Oranjes moeten afzien van kunstveiling: ‘Dit is niet de koninklijke weg’

Wat zou Sjarel Ex, directeur van Boijmans van Beuningen, na de grondige renovatie van zijn Rotterdamse museum bij de heropening graag een nieuw pronkstuk van de Vlaamse meester Peter Paul Rubens aan het publiek tonen: de houtskooltekening van een gespierde jongeman.



Het werk is sinds 1835 in bezit van de Nederlandse koninklijke familie, de laatste jaren is hoogstwaarschijnlijk prinses Christina de eigenaresse. Maar niet voor lang meer, als het aan de jongste zus van prinses Beatrix ligt. Op 30 januari gaat de schets bij het befaamde veilinghuis Sotheby’s in New York onder de hamer, net als twaalf andere tekeningen van oude meesters en twaalf kavels met Chinees porselein, zilverwerk en serviesgoed. Een deel daarvan veilt Sotheby’s op 17 januari bij haar vestiging in Londen.