Oranjes vrolijk tijdens fotosessie: ‘Alleen jammer dat de koning weer zijn tropenpakje draagt’

update/met videoDe zomerfotosessie van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vond vanmiddag plaats in de achtervestibule van Paleis Noordeinde. Op verschillende foto's die zijn vrijgegeven door de Nederlandse persbureau's is een stralend gezin te zien. Wat de kledingkeuze betreft: modedeskundige en royalty-expert Josine Droogendijk is enthousiast over de dames, maar ze kraakt het ‘tropenpakje’ van onze koning.

Nadat het voltallige gezin poseerde, werden vader en oudste dochter voor de camera gezet. De koning gaf lachend toe dat Amalia ‘nog altijd niet langer is dan hij’. Al scheelt het, als de prinses zoals nu hoge hakken draagt, slecht enkele centimeters. ,,Nog meer wensen?”, zei Willem-Alexander lachend, waarna de prinsessen allemaal nog eventjes alleen poseerden. Na tien minuten vertrokken ze naar beneden, waar ze op verzoek van de fotojournalisten op de trap poseerden.

Lees ook Trotse oma: prinses Beatrix weer gespot met tas met foto van kleindochters

De fotoshoot zou eigenlijk bij strandtent La Cantina plaatsvinden, maar het KNMI heeft vandaag voor een groot gedeelte van het land, waaronder Zuid-Holland, code geel afgegeven. Dat leidt mogelijk tot regen, onweersbuien en windstoten, meldt het instituut. Na het maken van de foto's spreekt het koningspaar met de pers. Het is de eerste keer dat ook prinses Amalia het woord neemt.

Huilen

Modedeskundige en royalty-expert Josine Droogendijk zocht traditiegetrouw uit wat de royals dragen. Máxima schittert in een asymmetrische jurk van Altuzarra, Amalia draagt Diane von Furstenberg. Haar zusjes Alexia en Ariane kozen voor een blouse en pantalon van Sandro en een witte jurk van eveneens Sandro. Vooral over Máxima is ze te spreken. ,,Qua kleur en model is het waanzinnig interessant, het staat haar echt heel goed. Jammer dat onze koning weer zijn tropenpakje aantrok. Het is veel te lang en te wijd. De kleur flatteert hem ook al niet. Een goede maatkleermaker gaat er van huilen.”

Over de prinsessen is Droogendijk (Modekoningin Máxima) positiever gestemd. ,,Wel jammer dat Amalia dezelfde jurk draagt als in Noorwegen. Ik zou voor de zomerfoto toch iets nieuws aantrekken. Ik krijg verder veel berichten van mopperende vrouwen die zich bij Alexia afvragen waarom ze een pyjama draagt, maar ik vind de kleurencombinatie verrassend. Ze toont lef. En Ariane valt qua mode het minst op. Ook nu is ze weer in het wit. Misschien past het wel goed bij wie ze is. Als ik voor tachtig fotografen moest poseren, zou ik ook voor keurig en veilig gaan.”

In februari van dit jaar maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend dat de jaarlijkse fotosessies met de Oranjes er voortaan anders uit zouden komen te zien. Vanwege de studies van de prinsessen zouden zij niet altijd bij de tot dan vaste momenten in Lech en aan het einde van de zomervakantie aanwezig kunnen zijn en het gezin wil alleen compleet op de foto. In plaats daarvan zou de RVD nu andere momenten kiezen voor de fotosessies.



Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress

Volledig scherm © Brunopress