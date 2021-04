Organisatie songfestival dolblij met publiek in Ahoy: ‘Konden we alleen maar van dromen’

interview / video Yolanthe: ‘Het was alsof ik viel en er geen bodem meer onder mijn voeten was’

31 maart Yolanthe Cabau, vanaf vrijdag te zien in de Nederlandse ‘romkom’ Just Say Yes op Netflix, voelt weer de kracht zich vol te storten op haar filmdromen. In een interview met deze site vertelt ze over haar handel en wandel in Los Angeles, tegen de glamour in bewegen en het leven na Wesley Sneijder. ‘Hartzeer is de ergste pijn die ik ooit voelde.’