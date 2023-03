Organisaties van verzetsleden woest op NTR na weigering disclaimer bij serie: ‘We worden neergezet als lafaards’

In de aflevering over de Tweede Wereldoorlog wordt gesteld dat er in Nederland relatief weinig verzet was tegen de Duitsers. ,,De NTR heeft oog voor de gevoeligheid rondom het onderwerp, maar is het niet eens met de kritiek”, laat een woordvoerder weten. ,,De aflevering is, net als de hele serie, met veel zorg gemaakt en een disclaimer met de strekking dat de uitzending een ‘onvolledig en onjuist beeld’ schetst, zou geen recht doen aan deze zorgvuldigheid.’’

De omroep belooft wel online ‘meer context’ te bieden over het verzet in Nederland. Op de website van de serie is een extra verwijzing geplaatst naar eerder gemaakte NTR-programma’s over het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Deze verwijzing zal komende zaterdag bij de herhaling van de aflevering op NPO 1 ook in beeld te zien zijn, meldt de omroep.

‘Historische misleiding’

Vier organisaties van verzetsleden uit de Tweede Wereldoorlog trokken voor de tweede keer aan de bel bij de NTR. Stichting 1940-1945, Stichting Herinnering Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen (LO-LKP), Stichting Jacoba van Tongeren en het Verzetsmuseum in Amsterdam zijn van mening dat het in het programma lijkt alsof het verzet in Nederland niet of nauwelijks bestond en spreken van ‘historische misleiding’. ‘Alsof het Nederlandse volk laf was en op grote schaal actief met de bezetter meewerkte’, aldus de organisaties, die ook een advocaat in de arm hebben genomen, in een verklaring.

Volledig scherm Herdenking van de Februaristaking (1941) bij de Dokwerker in Amsterdam. © ANP

Ze eisten van de NTR een disclaimer voorafgaand aan de aflevering, waarin staat dat de uitzending ‘een eenzijdig beeld geeft van de bezetting’. Deze disclaimer moest minimaal acht seconden in beeld zijn.

Beschamend en betreurenswaardig

Joke Scheepstra, voorzitter van stichting Herinnering LO-LKP, noemt de reactie van de NTR ‘beschamend en ontzettend betreurenswaardig’. Afgelopen zomer heeft een afvaardiging van de organisaties al tevergeefs met de omroep gesproken.,,De NTR volhardt op de verkeerde weg’', zegt Scheepstra, dochter van twee oud-verzetsstrijders.

Volgens haar is de insteek van de gewraakte aflevering al fout met de titel ‘Bevrijders en bezetters’. ,,Het is heel pijnlijk voor nabestaanden dat het belang van het verzet onderbelicht blijft. Het waren gewone mensen die in buitengewone situaties beslissingen moesten nemen waar ze de gevolgen niet van konden overzien. Maar ze namen hun verantwoordelijkheid en droegen de gevolgen daarvan. Dat er zo weinig over gesproken wordt, is denigrerend en blijkt van gebrek aan respect.’’

Volledig scherm De verzetsgroepen verenigden zich rond de bevrijding in de Binnenlandse Strijdkrachten. Hier poseert een afdeling van de BS S. bij het 'Oud Tolhuis' van Leeuwarden. Liepke Scheepstra, vader van Sjoukje Scheepstra, behoorde tot deze afdeling. © Niod

Het stoort Scheepstra vooral dat de serie ook op scholen gebruikt wordt. ,,Deze des-informatie is misleidend voor de jeugd van nu. En daarmee volstrekt ongeschikt als lesmateriaal voor School TV. Als dit een indicatie is voor de kwaliteit van het onderwijs en de historische informatie, is het daarmee bar slecht gesteld.’’

Evenwichtig

Ook Paul van Tongeren, woordvoerder namens de organisaties, zegt ‘geschokt’ te zijn dat de NTR en NPO deze ‘misleidende informatie’ blijven verspreiden. ,,Deze uitzendingen worden gebruikt op scholen en bevatten nu onwaarheden. Het is een taak van de publieke omroep om kinderen evenwichtig voor te lichten over onze geschiedenis. Dit is een feitelijke onjuistheid: we worden neergezet als lafaards.’’

Volledig scherm Liepke Scheepstra, vader van Joke Scheepstra, met camouflagebril. Hij was toen 25 jaar. © archief S.E. Scheepstra

De organisaties starten een crowdfunding. ,,We gaan aan iedereen die onze grief steunt vragen een klein bedrag bij te dragen aan juridische stappen”, aldus Van Tongeren. ,,Wij laten het hier niet bij zitten. Dat zijn we verplicht aan iedereen die zijn leven heeft geriskeerd in de oorlog om de Duitsers te dwarsbomen.”

Wat Scheepstra betreft wordt de hele aflevering zaterdag niet uitgezonden. Ze vindt het schofferend voor alle verzetsmensen en hun nazaten. ,,Ik weet voor welke goede zaak zij zich hebben ingezet. Mijn eigen ouders hebben het wonderwel overleefd. Vooral bij nabestaanden van verzetsmensen die het niet overleefden, moet deze klap nóg harder aankomen.’’

Niod: Veel verzet in WOII was niet geregistreerd

Het is onduidelijk hoeveel verzet er in de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd gepleegd. Dat stelde Niod-onderzoeker en speciaal hoogleraar Ismee Tames woensdagavond in het NPO-radioprogramma Met het oog op morgen.

,,Elke poging om in kaart te brengen hoeveel mensen er in verzet kwamen tegen de Duitsers, levert discussie op”, aldus Tames. ,,De vraag is: wie tel je mee en wat weten we wel en niet? Mensen die in verzet kwamen, hielden dat liever geheim. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat hun werk op straat kwam te liggen. Dus veel komen we nooit achter.” Bovendien is in de loop van de decennia de definitie van wat als verzet wordt gerekend, gekanteld. ,,Er werd vroeger veel nadruk gelegd op het gewapende verzet en de goed georganiseerde organisaties”, legt Tames uit. ,,Maar er waren veel mensen die op individuele basis verzet pleegden. Of die in de publieke sfeer in die tijd niet zichtbaar waren, zoals vrouwen en jongeren.”

Volledig scherm Kranslegging op de voormalige fusilladeplaats Waalsdorpervlakte in de duinen van Wassenaar. © ANP / ANP