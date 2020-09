Organisator Mysteryland en Awakenings schrapt 40 procent banen: crisis ongekend groot

Directeur Ritty van Straalen spreekt van ‘zware en emotionele tijden’ en stelt dat de impact van de crisis ongekend groot is. ‘Ondanks dat wij ook gebruik maken van de overheidsregelingen, zoals de NOW en TVL, en wij inmiddels met drie van de vier verzekeraars tot een schikking zijn gekomen, nemen de verliezen enorme proporties aan en is er geen duidelijke stip aan de horizon.’



ID&T is daarom genoodzaakt banen te schrappen en maatregelen te treffen. ‘Helaas ontkomen ook wij er hierdoor inmiddels niet meer aan om voor te sorteren op een slechter scenario, waarin het mogelijk nog een aanzienlijke tijd zal duren voor we weer volledig operationeel zullen zijn.’



ID&T is in 1992 opgericht en trekt met haar evenementen ruim 1,5 miljoen bezoekers per jaar.