Oscar Kazàn doormidden ‘gehakt’ tijdens opnames RTL-show

,,Er is hier iets niet helemaal goed gegaan’’, riep Oscar de woonkamer in waar zijn vader Hans, zijn moeder Wendy, zijn broers Renzo en Steven en zusje Lara zaten. Hij lichtte toe hoe hij zogenaamd tijdens een promotionele demonstratie ‘in elkaar was geslagen’. Terwijl zijn familie bijna huilde van de lach: ,,En nu ben ik in twee stukken’’.

Hoe Oscar zichzelf in tweeën toverde, vertelde hij de kijkers van de show, die gisteren werd uitgezonden, niet. Mogelijk leerde hij de truc van zijn bekende vader, van wie hij de goochelgenen erfde. Samen met Renzo en diens vrouw Maartje (Mara) vormt hij sinds 1996 het illusionistentrio Magic Unlimited. In de zomer van 2016 gaven Oscar, Renzo en Mara samen met Hans en broer Steven (die onemanshows opvoert) onder de naam Kazàn, The Amazing Magic Family zestien shows in Venlo.

Tweeling

De Kazannetjes reisden speciaal voor de opnames van Groeten Uit 19XX af naar Nederland. Ruim twintig jaar geleden kozen Hans en Wendy voor een bestaan in Spanje, waar Hans in de buurt van Marbella een villa bezit. Zijn kinderen wonen inmiddels ook aan de Spaanse costa. Oscar is sinds 2015 samen met Bregje van der Leest, met wie hij in 2016 een dochtertje kreeg, Skyler. Bregje is momenteel 30 weken zwanger van twee jongetjes.

In Groeten Uit 19XX reisden de Kazannetjes terug naar het jaar 1965. De show, die wordt gepresenteerd door Natasja Froger, trok gisteren 807.000 kijkers en staat daarmee op de twaalfde plek van de best beken programma's van de donderdag.

Wil je weten of dit nog goedkomt? Kijk dan morgen naar 'Groeten uit 1965' op RTL4 . . . . . #groetenuit19xx #groetenuit #groetenuit1965 @rtl4 245 Likes, 27 Comments - Oscar Kazàn (@oscar_kazan) on Instagram: "Wil je weten of dit nog goedkomt? Kijk dan morgen naar 'Groeten uit 1965' op RTL4 . . . . ...."

Volledig scherm De familie Kazàn ging terug naar 1965. © RTL

Nog één dagje werken, en dan lekker genieten van het weekend. Ik ga lekker bankhangen. Wat zijn jouw plannen? Een foto die is geplaatst door null (@oscar_kazan) op 8 Feb 2019 om 0:57 PST

Vanavond gaan wij even terug in de tijd bij 'Groeten uit 1965' op RTL4. Kijk jij ook? Een foto die is geplaatst door null (@oscar_kazan) op 7 Feb 2019 om 1:18 PST