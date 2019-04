Oscar Kazan vader van tweeling: Oscar en Felix

Christel de Laat draait proef in haar woonplaats Schijndel

9:44 SCHIJNDEL - Cabaretière Christel de Laat geeft op dinsdag 23 april een ‘kennismakingsvoorstelling’ in het nieuwe cultuurpodium van 't Spectrum in haar woonplaats Schijndel. Het is de eerste show in 't Spectrum die wordt geprogrammeerd door theater De Blauwe Kei uit Veghel, dat nauw samenwerkt met 't Spectrum.