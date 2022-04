Oscar staat als eerste langs de Koningsdag-route: ‘Amalia is leuk, maar het gaat om de koning’

Hij is al in Maastricht, want als je nu nog moet vertrekken, dan ben je dus te laat. Nou ja, of je moet geluk hebben. Maar van geluk laat Oscar Meijer (60) zijn praatje met de koning liever niet afhangen. Ieder jaar staat hij langs de route op Koningsdag. Mét, traditiegetrouw, een dropstaaf. ,,Want hij is jarig, je moet wel iets cadeau geven.”