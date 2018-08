Oscarcomité komt met nieuwe prijs voor blockbusters

Glennis gaat tijdens liveshow America's Got Talent 'extreem moeilijk lied' zingen

21:05 Zangeres Glennis Grace (40), die vannacht een felbegeerde plek veroverde in de kwartfinale van America's Got Talent, weet nu al welk nummer ze binnenkort gaat zingen tijdens haar volgende optreden in de door miljoenen bekeken talentenshow. Volgens de Amsterdamse superstrot betreft het een 'extreem moeilijk' lied dat veel voorbereiding vraagt.