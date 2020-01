Oscars toch te zien in Nederland: Fox zendt uitreiking uit

Op Fox zullen zowel de aankomst van de grote sterren bij het evenement, de red carpet, als de show zelf te zien zijn. In eerste instantie leken de Oscars voor het eerst in bijna twintig jaar niet in Nederland te volgen te zijn.

Net5 besloot dit jaar af te zien van het kopen van de Nederlandse rechten. De zender had de ceremonie de afgelopen jaren onder haar hoede. Daarvoor werden de Oscars uitgezonden door betaalkanaal Film1. In de VS wordt de uitreiking van de grootste filmprijs ter wereld al jaren uitgezonden door ABC, dat ook onder het Disney-concern valt.



Twee Nederlanders

De Oscars worden 9 februari voor de 92e keer uitgereikt. De grootste kanshebbers zijn de misdaadfilm Joker (met elf nominaties) en het oorlogsepos 1917 van regisseur Sam Mendes. Er zijn twee Nederlanders in de race voor een beeldje. Grimeurs Arjen Tuiten (Maleficent II) en Tristan Versluis (1917) maken allebei kans op een Academy Award, zoals de officiële titel luidt, in de categorie beste make-up en hairstyling.



De Nederlandse inzending voor beste buitenlandse film, Instinct van Halina Reijn en Carice van Houten, viel in de voorronde al af. Fox maakt deel uit van de pakketten van Ziggo (kanaal 11), T-Mobile (13) en KPN (16).