Oud-assistent castingbaas Gosschalk gehoord door zedenpolitie

Guido Goossens, jarenlang de assistent van de in opspraak geraakte castingdirecteur Job Gosschalk, is gehoord door de afdeling zedendelicten van de politie Amsterdam. Aanleiding is het verhaal dat Goossens eind vorig jaar deed in het AD . Hij vertelde toen het ongeloofwaardig te vinden dat niemand bij het bedrijf Kemna Casting vermoedde dat hun boegbeeld, Job Gosschalk, zich decennia lang schuldig maakte aan seksuele intimidatie.

Goossens (40) bevestigt dat hij inderdaad recent een verklaring heeft afgelegd. Hij wil verder, op nadrukkelijk verzoek van de zedenpolitie, niet inhoudelijk op het verhoor ingaan.

Vorige maand werd bekend dat de politie een onderzoek naar Job Gosschalk is gestart na een aangifte (door wie is niet duidelijk) van een zedendelict. Dat is bijna afgerond, zo meldde het Openbaar Ministerie. De officier van justitie moet straks na het verhoor van Gosschalk zelf, beslissen of hij ook daadwerkelijk wordt vervolgd.

Volledig scherm Guido Goossens. © Marco Okhuizen Eind vorig jaar kwam Gosschalk in opspraak toen meerdere acteurs naar buiten kwamen met verhalen over seksueel wangedrag. De producent en castingdirecteur van Kemna Casting – tegenwoordig Post Castelijn Casting – geeft toe ‘grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond’, maar ontkent strafbare feiten te hebben gepleegd.

Dubieuze werktijden

Guido Goossens was eind vorig jaar de eerste oud-medewerker van het castingbureau die zijn verhaal met naam en toenaam vertelde. In het AD zei hij toen: ,,Wat ik kan zeggen, in alle eerlijkheid, is dat de geruchten toen ook al rondgingen in het wereldje. Vooral door Jobs avond- en weekendcastings. Dubieuze werktijden, omdat dan verder niemand van Kemna aanwezig was’’, aldus Goossens, die tussen 2003 en 2006 in zijn functie achter een bureau met uitzicht op de hele werkvloer zat. Hij hielp Gosschalk onder meer bij de casting voor de soap Het Glazen Huis, de ziekenhuisserie IC en Paul Verhoevens oorlogsfilm Zwartboek.

,,Ik kaartte het niet aan bij Job, omdat ik er niet direct iets achter zocht. Ik was ook jonger en keek tegen hem op. Destijds wist ik niet wat ik ervan moest denken, omdat niemand met bewijs kwam. Ik had het slechts van horen zeggen. Tot nu deed ik niet mijn verhaal, omdat ik mij in eerste instantie niet bewust genoeg was van het mogelijke leed en verdriet dat inmiddels zoveel mensen is aangedaan. Mensen met maar één droom, acteur worden.’’

Oud-medewerkers vertelden dat Gosschalk ooit enkele dagen persoonlijk werd beveiligd na een conflict met een ‘cliënt’. Goossens in het AD: ,,Dat kan ik helaas niet ontkennen. Er liep inderdaad een paar dagen een officiële beveiliger met Job mee op kantoor. Hij werd bedreigd door een jongen van rond de 20, ik vermoed Turks of Marokkaans. Waar het precies om ging, was mij niet duidelijk, maar die jongen kwam verhaal halen op kantoor en had haat in zijn ogen. Hij was ‘in zijn eer aangetast’. Job was zichtbaar geëmotioneerd en bang.’’

Dit verhaal, de avond- en weekendcastings, het gespeculeer door collega’s op en rond de werkvloer. ,,Ik kan me niet voorstellen dat wat mij niet is ontgaan, anderen wél is ontgaan’’, aldus Goossens. ,,Als alle medewerkers van Kemna Casting beweren dat ze van helemaal niets wisten, vind ik dat zeer ongeloofwaardig.’’

Pornofilm