Oud-chauffeur Gert Timmerman: Ik ga door met de actie

,,Ik heb doneeractie.nl al een uitgebreide mail gestuurd, want alleen ik ben de initiatiefnemer van deze actie. Ik ga er ook mee door”, benadrukt Klink, die in eerste instantie 650 euro ophaalde.



De oud-chauffeur van Timmerman is begaan met het lot van de oud-zanger. ,,Ik ken hem al iets langer. Toen ik hoorde van dat purschuimgebeuren, dacht ik ook: het zal allemaal wel meevallen. Ik zit zelf in de gezondheidszorg, had nog nooit purschuimslachtoffers gezien. Tot ik Gert en Babs vorig jaar zelf naar binnen zag gaan en met rode uitslag weer naar buiten kwamen. Dat kun je niet faken. Zijn conditie ging steeds verder achteruit.”



Op het moment dat bij Timmerman alvleesklierkanker werd geconstateerd, kwam Klink in actie. ,,Gert kreeg niet alles vergoed van de verzekering en heeft zijn privégeld moeten aanspreken. Ik wilde deze man van 82 niet laten stikken. Dit verdient hij niet. Gert is te ziek en te zwak voor chemokuren en bestraling, maar als we hem met een alternatieve behandeling meer kwaliteit van leven kunnen bieden, dan wil ik daar voor gaan. Ik heb met eigen ogen gezien hoe hij daar van opknapt. Daar vecht ik voor. En als zestien van de zeventien miljoen mensen in Nederland op z’n kop schijten, dan blijven er heus nog wel een paar over die zijn carrière wel waarderen en misschien wel een eurootje over hebben. Dan moet die 15.000 euro mogelijk zijn.”