Oud-tophockeyer snapt uitnodiging Ab Osterhaus niet bij Oranjezomer: ‘Moet me wel inhouden’

Ruim 800.000 kijkers zagen gisteravond in De Oranjezomer oud-tophockeyer Jacques Brinkman behoorlijk tekeergaan tegen een medegast, viroloog Ab Osterhaus. ,,Ik zeg: als het over de Zomerspelen gaat en over de sport, laten we de virologen dan even thuislaten?” stelde hij. Presentator Wilfred Genee werd er een beetje ongemakkelijk van. ,,Wat gebeurt hier allemaal joh?”

De uitzending begon al met wat verbaasde blikken toen Osterhaus bekende dat hij eigenlijk niet wist wat voor programma De Oranjezomer - de sportzomervariant van Veronica Inside - eigenlijk is. Presentator Wilfred Genee vroeg zich af waarom hij dan op de uitnodiging in was gegaan. ,,Ik zit meestal in Duitsland, dus ik kijk geen Nederlandse televisie. Het is een verrassing voor mij, maar het lijkt me heel erg leuk”, zei Osterhaus. ,,Ik ben net gewaarschuwd. Ik dacht dat het een interessant programma was, maar ik vraag het me af. Ik hoor net iemand zeggen dat het helemaal nergens over gaat.”

Vervolgens uitte Jacques Brinkman, tweevoudig olympisch kampioen hockey, zijn ongeloof over de aanwezigheid van de viroloog. ,,We zitten hier toch leuk over de sport te praten en over de Olympische Spelen? Een beetje corona komt er wel in voor, maar Ab is een expert in de virologie en niet in de topsport.” Brinkman vindt dat er geen plek is voor iemand als Osterhaus in het programma. ,,Ik zeg: als het over de Zomerspelen gaat en over de sport, laten we de virologen dan even thuislaten? Maar nogmaals: ik ben niet degene die ze uitnodigt.”

De Oranjezomer met Jacques Brinkman.

‘Wat doet die viroloog hier?’

Genee keek het hoofdschuddend aan. ,,Dus we hebben eerst iemand die niet weet wat het programma inhoudt en vervolgens hebben we een gast die zegt: wat doet die viroloog hier? Dat is een beetje de samenstelling van het programma vanavond.” Daarop zei Brinkman: ,,Respect voor iedereen, maar ik denk dat we met z’n allen best wel een beetje coronamoe zijn.”

Daar waren ze het aan tafel niet mee eens: zo vindt René Gijp het ‘een spannende tijd’. Maar toen Osterhaus vervolgens zei dat een pandemie als deze ‘de komende vijftig jaar nog vaker voor gaat komen’, raakte Brinkman helemaal geïrriteerd. ,,Dat wil je toch niet in dit programma? Nee!” Johan Derksen grinnikte: ,,Jij wil eigenlijk, Jacques, dat we Ab eruit gooien?” De oud-tophockeyer ging er serieus op in: ,,Luister, dit wil je toch niet horen? Je kunt ook een keer ‘nee’ zeggen tegen een programma. Dat je zegt: joh, ik kom een keer niet.”

Genee hoorde het vol verbazing aan. ,,Wat gebeurt hier allemaal? We hebben hem toch uitgenodigd?” Brinkman ging desondanks door met zijn relaas. ,,Toen Ab hier zou zitten, dacht ik: ik moet me wel een beetje inhouden. Het is niet persoonlijk bedoeld, maar het gaat mij meer om het feit dat we het meer over topsport moeten hebben”, zei Brinkman. ,,Ik kan het riedeltje horen dat al die virologen elke keer zeggen. Ik hoef er niet eens een viroloog voor te zijn om datzelfde riedeltje te doen: we moeten oppassen, het komt weer in de herfst als het gaat regenen en we naar binnen gaan.”

Genee, weer: ,,Wat gebeurt hier allemaal zeg?!”

